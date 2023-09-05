Yerde kanlar içinde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yerde kanlar içinde bulundu

Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri Nedim S'yi (23) yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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