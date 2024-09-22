Yere düşen soda şişesi patlayarak kadının başına isabet etti

Bolu'da bir iş yerinde yaşanan ilginç bir olayda, bilgisayar tamiri için gelen bir kişinin yere düşürdüğü soda şişesi patlayarak işletme sahibi kadının kafasına çarptı. Olay, Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan bir meze satış noktasında meydana geldi. Bilgisayarı tamir eden kişinin eline çarpan soda şişesi yere düşüp patladı ve şişeden fırlayan parça, iş yeri sahibi Pelin Fidandalar'ın başına isabet etti.

Kısa süreli panik yaşayan 28 yaşındaki kadın, başından hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Fidandalar, tedavi altına alındı.

Yaşadığı olay hakkında konuşan Fidandalar, "Bilgisayarı kurmaya gelen hocamız işini yaparken soda şişesi yere düştü. O sırada mutfaktan dışarı çıkıyordum ve patlama sesiyle birlikte başıma soda şişesi isabet etti. Kısa süreli bir panik yaşadım. Ambulans geldiğinde hemşireler başta olaya inanmadılar, ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince onlar da şaşırdı" dedi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.