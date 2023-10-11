Yere düşen sprey patlayınca ortalık karıştı

İstanbul Arnavutköy'de bir berber yere düşen sprey patladı. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Komik görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı
11 Ekim 2023 Çarşamba
İstanbul Arnavutköy'de bir berber yere düşen sprey patladı. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Komik görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İstanbul Arnavutköy'de bir berber yere düşen sprey patladı. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Komik görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı