Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek?

Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek?
Kaynak: AA
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Peki, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvime göre, seçim süreci nasıl işleyecek?
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 1

Seçimlere Katılacak Partiler: Toplam 34 siyasi parti seçimlere katılacak. Oy pusulasındaki sıralama AK Parti ile başlayıp Vatan Partisi ile sona erecek.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 2

En Fazla Aday İstanbul’da: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak, bunların 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız adaylardır.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 3

Adaylık Başvuruları: Partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat’a kadar yapmıştır.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 4

Kesin Aday Listeleri: İl ve ilçe seçim kurulları tarafından 3 Mart’ta açıklanmıştır.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 5

Propaganda ve Seçim Yasakları:

Propaganda Serbestliği: 21 Mart’ta başlayacak ve seçim propagandası 30 Mart saat 18.00’de sona erecek.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 6

Seçim Yasakları: 31 Mart saat 23.59’da sona erecek. Bu süre zarfında, siyasi partiler ve bağımsız adaylar yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapabilecekler.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 7

Yasaklar: Genel yollar, mabetler, kamu hizmeti görülen binalar ve ilçe seçim kurullarının belirlediği meydanlar dışında toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanmıştır.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 8

Önemli Notlar:

Bakanlar ve Milletvekilleri: Seçim propagandası ve gezileri için resmi araçlar kullanılamayacak ve hiçbir memur bu gezilere katılamayacak.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 9

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgilendirme süreci şu şekilde işleyecek:

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 10

Seçmen Bilgi Kağıtları: 29 Şubat’ta dağıtımına başlanan seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart’ta tamamlanacak. Seçmenler, bu kağıtları yanlarında taşıma zorunluluğu olmadan oy kullanabilecekler.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 11

Oy Kullanma Bilgisi: Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık numarasını YSK’nin internet sitesi, e-Devlet, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya YSK Çağrı Merkezi “444 9 975” numarasından öğrenebilecekler.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 12

Listelerin Kesinleştirilmesi: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin listeleri 28 Mart’ta kesinleştirilecek.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 13

Oy Verme Saatleri:

Doğu İllerinde: Mevsim şartları ve güneşin batış saatini göz önünde bulundurarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacak.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 14

Diğer İllerde: Oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında uygulanacak.

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 15

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

"AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 16
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 17
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 18
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 19
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 20
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 21
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 22
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 23
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 24
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 25
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Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? 26
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