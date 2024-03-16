Flaş... Flaş... Fatih Erbakan'dan çekilme açıklaması

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin Van'ın Beşyol meydanında düzenlediği mitingde konuştu.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, babası Necmettin Erbakan'ın hayatı boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölgenin derdiyle dertlenen bir lider olduğunu belirtti.

Erbakan konuşmasının devamında, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkez’iyle, Alevi’si, Sünni’si ile 85 milyona hizmetkar olmak, 85 milyon için maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek. Yeniden Refah Partimiz, aynen Erbakan Hocamızın anlayışı ile bugün yola devam ediyor. İnşallah siz de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızı milli görüşü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. Ve o kalkınma hamlelerini o projeleri, yeni dönemde yeniden refahla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ SİYASİ PARTİ OLARAK BU SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Erbakan, 81 ilde refah projesinin hazır olduğunu açıkladı. YRP’nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu da anlatan Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibariyle 475 bine ulaştı. Ayda 75 bin üye kaydettiklerini de belirten Erbakan "Bu tempoyla seçimlere inşallah 550 bine yakın üye ile gireceğiz. Türkiye'de üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi parti olarak bu seçimlere gireceğiz.

Seçimlerden sonra yine bu tempoyla inşallah birkaç ayın içerisinde üye sayımızı bir milyona çıkaracağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah."

"MİLLETİMİZ NEDEN YENİDEN REFAH'A KOŞUYOR?"

Erbakan, daha önce milli görüş belediyeciliği ile tanışan illeri yeniden refah belediyeciliğine kavuşturacaklarını ifade ederek, "Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Batı illerinde rantçı belediyecilikten bıkmış. Doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyecilikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor. Van'da en basit bir asfaltı döküpte bir çevre yolunu bile 20 seneden beri yapamamışlar. Ulaşım sıkıntılı. İşsizlik almış başını gitmiş. İhmal edilmiş, geri kalmış" diye konuştu.

"GERİ ÇEKİLMİYORUZ"

Hiç bir şekilde seçim bölgelerinde adaylarını çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Erbakan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Seçime yakın zamanda siz adaylarınızı bazı yerlerde geri çekecek misiniz? Ne münasebet. Ellerinde bir malzeme kalmamış, millete bir şey anlatamıyor, milletten destek alamıyor, milletten oy alamıyor, nereye gitse emekli, memur, işçi, çiftçi tepki gösteriyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'İsrail ile neden ticarete devam ediyorsunuz' diyorlar. Bu tabloyu manzarayı görüyor. Anketlere bakıyor. Oylar kartopu gibi eriyor.

Gelmiş Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş de bize destek olacakmış. Ne münasebet. Herkes çalışacak, herkes millete kendisini anlatacak, hizmet yarışına girecek ve milletimiz özgür iradesiyle kimi istiyorsa onu seçecek. Kimse kimseye kazandırmak veya kaybettirmek mecburiyetinde değil. Herkes kendi gücüyle gelecek.

Yeniden Refah partimizde ahlaklı belediyecilik şiarıyla seçimlere giriyor ve inşallah milletimizin teveccühüyle gelecek bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. Biz hiç bir şekilde hiç bir seçim bölgesinde adaylarımızı çekme gibi bir durum söz konusu değil. İnşallah 922 ilçemizde 81 ilimizde İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere kendi adaylarımız en güçlü şekilde çalışıyor ve seçimlere hazırlanıyor. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için gün sayıyorlar.