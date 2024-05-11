Yerin altından fışkırıyor. Siteye girdi alarm verildi

Kaynak: İHA
Yerin altından fışkırıyor. Siteye girdi alarm verildi
Bursa’da kış ayını uykuda geçiren yılanlar baharın gelmesiyle uykudan uyandı. Sayıları oldukça fazla olan yılanlar şehir merkezine kadar girdi. Bir siteye giren yılan site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Yılanlar insanların sevmediği hayvanların başında geliyor. Tek ısırığıyla insanı dakikalar içinde öldüren türleri de bulunuyor. Bu sene kış uykusundan uyanan yılanlar sürüler halinde görülmeye başlandı.

Bursa Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki site sakini bahçede bir yılan gördü. Yılanı gören vatandaş büyük korku yaşadı. Cep telefonundan 112 ihbar hattını arayan kişi bahçede yılan olduğunu ihbar etti.

Olay yerine Bursa itfaiyesi kısa sürede ulaştı. Ekipler, yılanı özel kıskaçlı sopalarıyla saklandığı taşların arkasından çıkardı. Yılan kaçmak için hamleler yapsa da itfaiye erleri yakaladıkları yılanı siyah bir torbaya koyarak siteden çıkardı. Yılan doğal ortamına salındı.

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