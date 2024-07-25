Yerinden fırlayan tır tekerleği can aldı

Kaza, Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan tırın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.

İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında kıza çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.