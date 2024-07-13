Yerli hibrit ayçiçeği tohumu ücretinin tercihi

Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'nde yerli hibrit tohumların ekildiği tarlaları ziyaret eden Şahin, Türkiye'de yerli hibrit ayçiçeği ekiminin artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Trakya'daki tohum şirketleri, borsalar ve üniversitelerle birlikte 2017 yılında yerli hibrit ayçiçeği üretimine yönelik projelere başladıklarını belirten Şahin, "2021 yılında yerli hibrit ayçiçeğini toprakla buluşturduk. İlk etapta Trakya'da 10 bin ile 25 bin dekar arasında ekim yapıldı. Geçen yıl, performansının olumlu olması nedeniyle bu alanı 40 bin dekara çıkardık," dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığa rağmen yerli ayçiçeğinin iyi bir performans sergilediğini ifade eden Şahin, bu durumun bu yıl daha fazla tercih edilmesine neden olduğunu belirtti.

Yerli hibrit ayçiçeğinin mevcut piyasa çeşitleriyle rekabet edebilecek durumda olduğunu vurgulayan Şahin, "Kuraklıktan etkilenen bazı çeşitlerin aksine, yerli ayçiçeğinde çıkış oranları, yağ içerikleri ve verimlilik tatmin ediciydi. Bu yıl Trakya’nın yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ile birlikte Orta Karadeniz ve Orta Anadolu’da, ayrıca Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yerli ayçiçeği ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 ilde 300 bin dekar alanda yerli ayçiçeği toprakla buluştu," şeklinde konuştu.

Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohum A.Ş. yetkililerinin tarlalarda düzenli incelemelerde bulunduğunu aktaran Şahin, üreticilerin yerli ayçiçeğinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.