Yerli otomobil Çinli çıktı iddiası. 2 farklı modelin kopyası mı?

Türkiye’nin teknoloji festivali TEKNOFEST 2024’te tanıtılan Mango Car, "yüzde 100 yerli elektrikli mini otomobil" olarak lanse edildi. Ancak, bu aracın gerçekte yerli olup olmadığına dair bazı tartışmalar ortaya çıktı. Görünüşe göre Mango Car, aslında Çin’de üretilen iki farklı modelin kopyası olduğu ileri sürülüyor.

Tanıtımda dikkat çeken Mango Car’ın tasarımı, Henrey Mincar EV ve Skywell’in Minismart Cargo modelleriyle neredeyse birebir aynı. Hem dış hem de iç tasarım açısından yapılan karşılaştırmalar, Mango Car’ın bu iki araçla büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koyuyor.

Yerli otomobil projeleri, Türkiye’de önemli bir yer tutuyor. Ancak, Mango Car gibi araçların Çin menşeli modellere benzerliği, yerli üretim algısını sorgulatıyor. Gerçekten de yerli üretim anlayışı, sadece montaj yapmaktan mı ibaret?

Bu tür tartışmalar, tüketicilerin yerli ürünlere duyduğu güveni zedeleyebilir. Tüketiciler, tanıtılan araçların gerçekten yerli olup olmadığını sorgularken, bu durum markaların itibarını da etkileyebilir.

Mango Car örneği, yerli otomobil projelerinin şeffaflık ve güvenilirlik açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.