Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı

Fransa'da yaşayan iş adamı Muhittin Şahin, 2019 yılında, yerli otomobil markası Togg henüz tanıtılmamışken sahibi olduğu tekstil firmasının adını TOGG olarak tescilledi.

Cumhuriyet’in Faik Erdemli’nin yazısına göre; TOGG tekstil markasının isim hakkını almasının ardından yerli otomobil Togg için Fransız mahkemelerine yapılan başvurulardan olumsuz yanıt geldi.

Mahkemeden olumsuz yanıt alan otomobil firması, marka patentinin sahibi Muhittin Şahin ile anlaşma yoluna gidecek.

Erdemli’nin yazısı şu şekilde:

TÜRKİYE’DE ÜRETİP FRANSA’DA SATMIŞ

"2019 yılının başlarında Fransa’da yaşayan Muhittin Şahin isimli tekstilci bir marka kuruyor. Markanın adını da TOGG yapıyor.

3 - 18 ve 25 no'lu maddelerden TOGG markası Fransa’da tescil alıyor. Buna göre Fransa’da TOGG markası, 3. maddede tekstil ürünleri, 18. maddede deri ürünleri, 25. madde için de çanta ve aksesuar üretmek için tescil belgesine kavuşuyor.

O tarihlerde ortada ne yerli otomobil var ne de TOGG.

Muhittin Şahin, Türkiye’de tekstil ürünleri yaptırıp Fransa’da toptan olarak satmaya başlıyor. O zamana kadar TOGG markası altında hiçbir ürün üretilmiyor.

ADRİANA LİMA İLE TANITIMI YAPILDI

Kısa bir süre sonra otomobil markamız TOGG doğuyor ve görücüye çıkıyor.

Bunu üzerine Muhittin Şahin, 'Madem TOGG tescilli markam, bu marka adıyla ürün satayım' diyor.

Bir de internetten üzerinden toggstore.fr adresinden satış yapmaya da başlıyor.

Muhittin Şahin, TOGG markası için ünlülerle de çalışmaya başlıyor. İlk olarak ünlü manken Adriana Lima ile anlaşma yapıp TOGG logolu ürünleri ilk olarak onun üzerinde tanıtıyor.

MAHKEME RED VERDİ

Bu arada TOGG grubu da marka olarak bütün dünyada tescil başvurusunda bulunuyor. TOGG markası olarak bütün dünyada tescil alırken bir tek Fransa ve Avrupa ülkelerinde tescili 3 - 18 - 25 maddelerinde onaylanmıyor ve marka tescili alamıyor.

TOGG avukatları itirazda bulunup mahkemeye başvuruyorlar. İtirazları inceleniyor ve mahkeme tarafından reddediliyor. Mahkeme 'Ancak bu kişiyle anlaşma yoluna giderseniz markanızı tescil edebiliriz' diyor.

Mahkemeden ret cevabı alan TOGG yöneticileri bu sefer Muhittin Şahin ile irtibata geçmeye karar veriyorlar.

Muhittin Şahin'in TOGG yetkililerinden tek istediği, TOGG markalı tekstil ve aksesuarları kendi üretip satmak."