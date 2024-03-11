Yerli platformdan, rapçi olmak isteyen minimum 400 gence ücretsiz klip çekimi

Kaynak: Haber Merkezi
Yerli platformdan, rapçi olmak isteyen minimum 400 gence ücretsiz klip çekimi
Rap müzik trendi giderek popülerleşirken, yerel müzik endüstrisi pek çok gence ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda rap müzikte Türkiyedeki genç yetenekleri bir adım ileriye taşımak isteyen Rapkology, minimum 400 rapçiye ücretsiz klip çekeceğini duyurdu. Ayrıca, rap sanatçılarıyla yurt dışı arasında köprü kuracaklarını açıkladı.

Müzik endüstrisi, rap trendinin giderek popülerleşmesiyle birlikte genç sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak, yeni yeteneklerin büyük müzik piyasasında görünür olması ve başarı elde etmesi için önünde zorlu bir patika bulunuyor. Anonim rap sanatçılarını desteklemek amacıyla kurulan platform Rapkology'nin CEO’su Tayfun Karakaş, ise minimum 400 rapçiye Avrupa standartlarında ücretsiz klip prodüksiyonu yapacaklarını duyurdu.

Türkiye’den global müzik listelerine yeni isimler kazandırmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Tayfun Karakaş, “Ülkemizin küresel müzik piyasasındaki listesine yeni isimler kazandırması adına müzik yapmak isteyen rap sanatçılarına destek oluyoruz. Son teknoloji ekipmanlarımız, kurgu programlarımız ve uzman kadromuzla rap dünyasındaki yeni yeteneklere yol arkadaşlığı yapıyoruz” dedi.

AMACIMIZ TANINM YABANCI RAPÇİLERLE TÜRK YETENEKLERİ BİR ARAYA GETİRMEK

“Türkiye’de son dönemde rap müzik yapanların sayısı artıyor. Biz de bu alanda adını duyurmak isteyenlerin önünü açıyoruz” diyen Rapkology CEO’su Tayfun Karakaş, “Amacımız global pazarlarla Türkiye’de rap yapmak isteyen yetenekleri bir araya getirmek. Bu amaçla çıktığımız yolda minimum 400 genç yeteneğin müzik klibi için bütün prodüksiyon olanaklarını tek seferlik ücretsiz olarak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

HIZLI BİR BÜYÜME İVMESİ KAYDETTİK

Türk rap müzik piyasasına yön vermek için harekete geçtiklerinin altını çizen Rapkology CEO’su Tayfun Karakaş, “Rap müzik üzerine kurduğumuz platformumuzla birçok yurt dışı kaynağıyla iletişim halindeyiz. Adını duyurmak isteyen yeni rap yeteneklerine yüksek kaliteli prodüksiyon kayıt ve çekim ekipmanlarıyla müzik piyasasına dahil olma fırsatı sunuyoruz diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Büyük bir evi, müzik ve görüntü stüdyosu olarak ikiye ayırarak kurduğumuz platformumuz kısa sürede gelişti. 9 aylık süreçte çekim yapmak isteyen onlarca kişi sayesinde yöneticiler hariç çekim ekibi kadromuzu 9’a yükselttik. Avrupa standartlarında hazırladığımız klipleri yayınlandıktan sonra beklentinin çok üzerinde olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki dönemlerde platformumuz adına birçok rap festivali ve konseri düzenleyeceğiz.”

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