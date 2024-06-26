Yerli şeker pancarı tohumları toprakla buluşacak

Şeker pancarı tohumları toprakla kavuşacak

Yaklaşık 30 sene önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsü'nde yapılan bilimsel araştırmalarla başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarına son dönemde hız verildi.

Bu kapsamda, 2020'de tam donanımlı biyoteknoloji laboratuvarı kurularak ıslah konusunda uzman bir ekip oluşturuldu. Türkşeker, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal ve Kastamonu üniversiteleriyle "Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Yerli ve Milli Şeker Pancarı Çeşitlerinin Islahı ve Tohum Üretimi Protokolü" imzaladı.

Moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak kalite ve verimin en üst seviyede olacağı yerli şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar sayesinde, "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" isimli çeşitler geliştirildi. Bu çeşitler için 28 Ocak 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden üretim izni alındı.

Çeşitlerin tescili için yapılan saha ve test aşamaları başarıyla geçildi. 4 Nisan 2024'te "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı tohumlar tescil edilerek Bakanlığın "Milli Çeşit Listesi"ne kaydedildi. Bu vesileyle dışa bağımlılıktan kurtulmanın ilk hamleleri atılmış oldu.