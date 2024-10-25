Yerli turistler Van balına hayran kaldı

Kaynak: İHA
Yerli turistler Van balına hayran kaldı

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen 40 kişilik yerli turist Van balına hayran kaldı.

Tur şirketi aracılığıyla İstanbul'dan Van'a gelen yerli turistler, önce özel kıyafetler giydi, ardından kovanlardan bal topladı. Yerli turistler, arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yaptı.

"GERÇEK BALIN TADINA VARIYORLAR"

Bal hasadını Van'da geleneksel hale getirdiklerini söyleyen arıcı Ömer Akbulak ise "Yerli turistlere sürekli bu hasadı yapıyoruz. Bu hasadı yaparken kendileri de mutlu oluyor. Hakiki balın nasıl yetiştiğini hangi kovanda ve nasıl bir ortamda olduğunu görüyorlar. Hasadını kendileri yapıyor ve hasat ettikleri balı da satın alıyorlar. Burada gerçek balın tadına varıyorlar. Kendileri de mutlu oluyor bizde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasadını yaptıkları balı tadan yerli turistler ise ilk defa böyle güzel bir balı tattıklarını ifade ederek böyle bir imkan sunduğu için Ömer Akbulak'a teşekkür etti.

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