Yerlikaya A Milli Futbol Takımı'na başarı videosu paylaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yerlikaya A Milli Futbol Takımı'na başarı videosu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EURO 2024'te Hollanda ile yarı final maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımız için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan bir destek videosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, A Milli Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı mücadele edeceğini hatırlatarak şu sözleri dile getirdi:

"Bu akşam Avrupa Şampiyonası yarı final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, 'bizim çocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da dünyanın dört bir yanında kalbi ay yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun."

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, Diyarbakır Çınar'daki tarihi Zerzevan Kalesi civarında futbol oynayan çocukların görüntüleri bulunuyor.

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