Yerlikaya açıkladı. 15 ilde uyuşturucu operasyonu: 101 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yönetiminde; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde 'Narkoçelik-3' operasyonlarının yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, operasyonlarda 101 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını aktarıldı. Yerlikaya, "Operasyonlarda 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." açıklamasını yaptı.