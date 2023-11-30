Yerlikaya açıkladı: 46 ilde eş zamanlı ‘Çengel-3’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Yerlikaya açıkladı: 46 ilde eş zamanlı ‘Çengel-3’ operasyonu

Bakan Yerlikaya, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:

“Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43şahsa idari işlem yapıldı!

1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu.

13Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi!

Sizlerin emeklerine,

Helal rızkına, bereketli kazancına

Göz diken her kim varsa karşılarında biz varız!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 İlde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda:

278 adrese arama yapıldı

1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

Toplamda 20.825.351 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi” ifadelerini kullandı.

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