Yerlikaya açıkladı. Çakar kullananlara ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya açıkladı. Çakar kullananlara ceza yağdı

8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi. Araçlarına izinsiz çakar takan 275 sürücüye ise işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet ve Jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisindeki trafik denetimlerine dair son verileri paylaştı. 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi.

Bu denetimlerde 275 sürücüye izinsiz çakar taktıkları için işlem yapıldı. Bunula beraber 134 bin 588 aracın hız ihlalinde bulunduğu, muayenesiz 26 bin 165 araç, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772 sürücü, ehliyetsiz 17 bin 772 sürücü ve zorunlu sigortayı yaptırmayan 9 bin 710 kişi olmakla beraber 447 bin 672 araç/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölüm veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35’i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

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