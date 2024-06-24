Yerlikaya açıkladı. Kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Batman’ın Gercüş kırsalında yürütülen Bozdoğan-45 operasyonunun detaylarını açıkladı. Yapılan operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranması bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat’ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin de yaralandığı toplamda 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.
Öte yandan bayram tatili boyunca da jandarma komandolarının 2’si kırmızı, 4’ü turuncu ve 2’si gri kategoride yer alan toplamda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.