Yerlikaya açıkladı. Kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya açıkladı. Kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz getirildi

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya Batman Gercüş’te yapılan Bozdoğan-45 operasyonunda Kırmızı kategoride yer alan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Batman’ın Gercüş kırsalında yürütülen Bozdoğan-45 operasyonunun detaylarını açıkladı. Yapılan operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranması bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat’ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin de yaralandığı toplamda 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Öte yandan bayram tatili boyunca da jandarma komandolarının 2’si kırmızı, 4’ü turuncu ve 2’si gri kategoride yer alan toplamda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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