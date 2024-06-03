Yerlikaya açıkladı: Yüzlerce silah ele geçirildi

Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaların doğu illerine sevk edilmek üzere olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen "Mercek-20" operasyonunda, 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun, silah kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıklarının süreceğini ifade etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."