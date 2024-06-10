Yerlikaya duyurdu. 20 ilde operasyon. 157 kişi yakalandı

Emniyet güçleri ülke genelinde uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarına devam ediyor. Yapılan son operasyonda 20 ilde Narkoçelik-22 adı verilen operasyon kapsamında 157 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan operasyon kapsamında 663 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinin 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM daire başkanlıkları tarafından yapılan operasyonlara 282 ekip ve 846 personel katıldı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: