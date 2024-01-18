Yerlikaya duyurdu! 20 ilde zehir tacirlerine operasyon: 163 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye’nin çeşitli illerinde, yani İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli’de “Narkogüç-44” operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda, 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 163 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı duracaklarını, her an onların peşinde olacaklarını ve onların kaçamayacaklarını belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve jandarmalarımızı tebrik etti ve Allah’ın onların ayaklarına taş değdirmemesini diledi. Milletimizin duasının onlarla olduğunu belirtti ve ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.