Yerlikaya duyurdu: 81 ilde kaçak alkol üretenlere ‘Çengel-13’ darbesi: 37 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak alkol üreticilerine karşı yapılan operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı, kaçak alkol üretiminin toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, halktan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.
Yılbaşı öncesinde sahte alkole dikkat!
Yerlikaya ayrıca, operasyonu yürüten jandarma ekipleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.
Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2024
81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz “ÇENGEL-13” operasyonlarında;
⚠️10 bin 600 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️… pic.twitter.com/kgsaCewmIn
Aksaray’da 2 ayrı operasyon! Sahte alkol ve kaçak cinsel ürünler ele geçirildi
Yurt genelinde sahte alkol üretenlere operasyon: 159 bin 767 litre ele geçirildi