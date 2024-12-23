Yerlikaya duyurdu: 81 ilde kaçak alkol üretenlere ‘Çengel-13’ darbesi: 37 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında kaçak alkol üretimi yapan 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 10 bin 600 litre kaçak alkol ve etil alkol ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak alkol üreticilerine karşı yapılan operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı, kaçak alkol üretiminin toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, halktan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

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Yerlikaya ayrıca, operasyonu yürüten jandarma ekipleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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