Yerlikaya duyurdu: 81 ilde kaçak alkol üretenlere ‘Çengel-13’ darbesi: 37 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak alkol üreticilerine karşı yapılan operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı, kaçak alkol üretiminin toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, halktan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Yılbaşı öncesinde sahte alkole dikkat!

Yerlikaya ayrıca, operasyonu yürüten jandarma ekipleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.