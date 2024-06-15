Yerlikaya'dan bayram öncesi sürücülere uyarı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yerlikaya'dan bayram öncesi sürücülere uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram yolculuğuna çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden, üç çocuk annesi ve tır şoförü olan Necla Akyol'un yer aldığı bir videoyu paylaştı.

yerlikayadan-bayram-oncesi-suruculere-uyari-yenicag1.jpg

"Necla Akyol ablamızın hayatı bir başarı öyküsü. Çünkü çocukluk hayallerine kavuşmuş. O artık bir tır şoförü." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"3 çocuk annesi Necla Ablamıza Bartın'da misafir olduk, önce evine, sonra yuvası gibi gördüğü o çok sevdiği tırına... Ve anne hassasiyetiyle verdiği öğütlerine kulak verdik. Çünkü anneler doğruları söyler: Lütfen trafik kurallarına uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Bakan Yerlikaya, Necla Akyol ve ailesine Kurban Bayramı tebriklerini iletti.

İlgili Haberler
Ali Yerlikaya: Hızını düşür yolun sonu bayram olsun
Son Haberler
Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken nelere dikkat etmeli? Gündem
Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken nelere dikkat etmeli?
Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı Gündem
Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı
Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Gündem
Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Trabzonspor şampiyon oldu Spor
Trabzonspor şampiyon oldu
Disco Elysium’un iptal edilen son projesinin ayrıntıları ortaya çıktı Teknoloji
Disco Elysium’un iptal edilen son projesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Zelenskiy’den zirve açıklaması Dünya
Zelenskiy’den zirve açıklaması
Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı olacak Yerel Haberler
Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı olacak