Yeşil altında hasat sürüyor. Kurusu 1000 yaşı 200 TL

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Çal ilçesinde bamyada hasat devam ediyor. Bu sene gelen yoğun yağışlar sonrasında mahsulde hastalık olduğunu belirten üretici Ümmü Özkul, mahsuldeki hastalıkları kurtarmaya çalıştıklarını, ardından gelen sıcak havaların da mahsulleri gerilettiğini ve hasadın temmuz ayı sonunda başladığını söyledi.

Özkul, “Bamyamız çok güzel oluyor ama rekolte düşünce fiyatımız güzel. Fiyattan şikayetimiz yok ama rekolte düşünce bizi tatmin etmiyor. Sabah ezanında kalkıyoruz. Sabah ezanının ardından başlıyoruz toplamaya, saat 10-11 gibi devam ediyoruz" dedi.

Özkul "Sıcak çoğalınca bamya buruşuyor, sıcaklık artınca zor oluyor. Eve getiriyoruz topladığımız bamyaları, evde ayıklama işlemi yapıyoruz. Büyük ve küçük olarak ayıklıyoruz. Bamyalar büyük oldukça fiyat düşüyor. Onları tek tek ipe dizip kurutmak için güneş görmeyen bir yere asıyoruz. Kuruduktan sonra satışa hazırlıyoruz" diye konuştu.

20-25 senedir bamya üreticisi olan Yasemin Göçmez ise, bamyanın zor bir ürün olduğu için fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Göçmez, “Madenden nasıl altın çıkartıyorlarsa biz de topraktan yeşil altın çıkartıyoruz. Bu yıl rekolte düşük, o yüzden biraz daha değerli. Fiyatımız kurusu bin TL, yaşı 150-200 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.