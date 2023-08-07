'Yeşil Altın'ın hasadı başladı. Tarladaki fiyatı 95 TL. Dolar kuru tarlayı da vurdu

Kilis'te Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak adlandırılan ve çiftçinin 'Yeşil altın' olarak tabir ettiği, tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı. Rekoltenin düşük olduğu belirtilirken sezona 95 TL'den başlayan Yeşil Altın'ın fiyatının artacağı düşünülüyor.

KAYNAK: İHA
'Yeşil Altın'ın hasadı başladı. Tarladaki fiyatı 95 TL. Dolar kuru tarlayı da vurdu

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Yeşil altın hasadının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniliyor. Giderek üretim alanı artan Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de 7. sırada bulunurken 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağaçla ülke ekonomisine katkı sağlayan Antep fıstığında yok yılında fiyatlar üreticilerin yüzlerini güldürdü. Bu sene iklim şartlarından dolayı rekolte düşük olmasından dolayı fiyatların giderek artacağı belirtiliyor.

"TÜRKİYE GENELİNDE REKOLTE DÜŞÜK FİYATLAR YÜKSEK"

Antep fıstığı hasadında Türkiye'de 7. Sırada olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde 'Yeşil altın' hasadı yani 'boz' fıstık hasadı başladı. 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağacın bulunduğu bir ildeyiz hasat yapılıyor rekolte düşük fiyatlar yüksek. Şu an fiyatlar 95 TL geçen yıla göre iyi, ilk başladığında 45-50 TL den hasat başladı" dedi.

"YEŞİL ALTIN"IN İLK HASAT FİYATI 95 TL"

Özdemir "'yeşil altın'ın bu yıl ilk hasat 95 TL den başladı ve daha da yükselecek" ifadelerini kullandı. Özdemir sözlerini "Boz fıstığın baklavaya yolculuğu baklavadan da sofralara yolculuğu başladı bereketli hasatlar diliyorum" diyerek tamamladı.

"PARA EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yeşil altın hasadının başladığını dile getiren Çiftçi Mehmet Canbakış,"Bugünden itibaren Yeşil altın hasadına başladık Bu yıl rekoltemiz çok düşük haziran ayından itibaren havaların soğuk gitmesinden temmuzun başından itibaren 40-45 derece sıcak gitmesinden dolayı bu yıl hasadımız düşük...

İleriye dönük verimin para edeceğini inanıyoruz. 45 derece sıcağın altında fıstık hasadı yapıyoruz inşallah emeğimizde bir yere gitmez" dedi.

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