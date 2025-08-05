Yeşil sahalarda görülmemiş tepki! Tribünden valiz yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil sahalarda görülmemiş tepki! Tribünden valiz yağdı

Litvanya Ligi'nde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir istifa çağrısı gündem oldu. Zalgiris Vilnius taraftarları, sahaya valiz atarak teknik direktörü protesto etti.

Livanya A Ligi'nde Zalgiris Vilnius sahasında lider Kauno Zalgiris ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Ancak maçtan ziyade taraftarın alışılagelmişin dışında tepkisi gündeme oturdu.

Mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte Zalgiris Vilnius taraftarları 2021 yılından itibaren takımı çalıştıran Kazak teknik adam Vladimir Cheburin'i protesto etmek amacıyla sahaya boş valizler attı.

Karşılaştığı bu istifa tepkisi karşısında soğukkanlılığını koruyan Cheburin ise taraftarlara alkış tutarak karşılık verdi.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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