Yeşil sahalarda görülmemiş tepki! Tribünden valiz yağdı

Livanya A Ligi'nde Zalgiris Vilnius sahasında lider Kauno Zalgiris ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Ancak maçtan ziyade taraftarın alışılagelmişin dışında tepkisi gündeme oturdu.

Mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte Zalgiris Vilnius taraftarları 2021 yılından itibaren takımı çalıştıran Kazak teknik adam Vladimir Cheburin'i protesto etmek amacıyla sahaya boş valizler attı.

Karşılaştığı bu istifa tepkisi karşısında soğukkanlılığını koruyan Cheburin ise taraftarlara alkış tutarak karşılık verdi.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Žalgiris fans threw suitcases onto the pitch at the start of the match – a demand for the coach to step down ????#football #ultras #zalgiris #lithuanianfootball pic.twitter.com/0MoAtDbytz