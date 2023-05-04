Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi

Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1’inci bölge 16’ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1’inci bölge 8’inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım’ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 30 Nisan’da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale’de terör örgütü MLKP’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

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