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Yeşilay'dan depremden etkilenen çocuk ve ebeveynler için kriz rehberi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) ile Manchester Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi"ni düzenleyerek Türkçe çevirisini yayınladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:59
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Yeşilay depremden etkilenen çocuk ve ebeveynleri için kriz rehberi yayınladı

Yeşilay'dan depremden etkilenen çocuk ve ebeveynler için kriz rehberi
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Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi" Yeşilay'ın iş birliği kapsamında uzmanlarla incelenerek düzenlendi. Türkçeye çevrilen rehber, depremden etkilenen çocuk ve ebeveynlerin hizmetine sunuldu.

Yeşilay'ın internet sitesinde yer alan rehber, depremden etkilenen ebeveynleri, içinde bulundukları duygularla yüzleştirerek işe başlıyor. Ebeveynleri önce kendilerine yardım etmeye davet eden rehber, sunduğu seçeneklerle onları sürecin üstesinden gelebilmek için harekete geçiriyor.

Anlaşılır bir dille okuyucuya sunulan rehber, çocuklarla geçirilen kaliteli zamanın onları endişelerden arındıracağına dikkati çekerek, ebeveynlere yol gösteriyor.

Rehber, çocuklarda kavga ve saldırganlık duygularının afetin olağan yansıması olabileceğini hatırlatarak, bu tür olumsuzluklarla baş etmenin yöntemlerini sıralıyor.

Ayrıca korku ve endişe gibi duyguların bir getirisi olan uyku bozukluklarıyla baş etmenin formüllerini verirken rahatlama teknikleri de sunuyor.

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