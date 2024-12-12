Yeşilçam filmlerine konu olacak olay: Taksiye binen kadın dehşeti yaşadı

İddiaya göre, Bartın'ın Topluca köyünde yaşayan F.K. isimli kadın, kocası ile bir taksi çağırarak köyden çıktı. Yolda kocası taksiden inen kadın, parası olmadığı için taksiciyle tartıştı. Taksicinin gece vakti Bartın il merkezindeki, Kırtepe Mahallesi Ahçeloğlu sokak ortasında bıraktığını gözyaşları içerisinde anlatan F.K., taksi sürücüsünün ise kendisini darp ederek, telefonunu gasp ettiğini ileri sürdü.

Elektrikli motosikletle seyir halindeki bir kadını durduran kadın, kendisine yardım edilmesini istedi. Polisi araması üzerine olay yerine ise polis ve bölge yakınındaki bekçiler sevk edildi. Gözyaşları arasında başından geçenleri anlatan kadın, taksiciden şikayetçi olduğunu söyledi.

Evine gidecek parası bulunmadığını söyleyen kadın, önce hastaneye ardından ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerinin kadının verdiği telefon numarasını da aradıkları ve çağrılara cevap veren kimsenin olmadığı da öğrenildi.