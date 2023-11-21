Yeşilçam yıldızı köpeğe torpil atan çocuğu tokatladı

İstanbul Esenyurt’ta oturan Yeşlçam’ın eski yıldızlarından Leyla Somer evinin önüne sokak hayvanları için bir barınak kurdu.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide, iddiaya göre mahalle sakinleri bu durumdan rahatsız oldu. Somer’den barınağı kaldırmasını istedi.

ÇOCUKLAR KÖPEKLERE TORPİL ATTI

Köpek krizi büyüdü, eski oyuncuyla mahalleli arasında gerginlik çıktı. İddiaya göre çocuklar Leyla Somer’in baktığı köpeklere torpilattı.

Leyla Somer torpil atıldığını duyunca evinden indi çocukların yanına gitti. Çok sinirlenen Somer köpeklere torpil atan çocuklara önce bağırdı sonra bir kaç defa tokat attı.