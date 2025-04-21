Yeşilçam'ın ‘Ayşecik’i olarak tanınmıştı! Son hali şaşırttı!

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da Ayşecik karakterine hayat vermiş adını geniş kitlelere duyurmuştu. Değirmencioğlu, 20 yaşına kadar pek çok farklı projede yer aldı.

ANİDEN KARİYERİNE VEDA ETTİ

Çocuk yıldızlara ilham kaynağı olan Ayşecik karakteriyle büyük bir sevgi kazanan Zeynep Değirmencioğlu, kariyerine aniden veda etti.

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizmişti. Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.