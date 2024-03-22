Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener: 'Evlilik insan doğasına uygun değil'

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener: 'Evlilik insan doğasına uygun değil'
1981'de Türkiye güzeli seçilen, aynı sene Miss World'de ülkemizi temsil eden Aydan Şener, evlilik hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

1986'da yayına giren “Çalıkuşu” adlı dizide canlandırdığı “Feride” karakteri ile akıllara kazınan, şimdi ise Kanal D'nin “Üç Kız Kardeş” dizisinde “Müjgan” karakterini canlandıran Aydan Şener, “Empati” adlı programa konuk oldu ve özel hayatına dair itiraflarda bulundu.

"ŞİMDİ NEREDE BİLMİYORUM"

61 yaşındaki usta oyuncu, "İlk aşkını hatırlıyor musun?" sorusuna, "Bursa'da liseyi bitirdim. Flört diyebileceğimiz bir durumu yaşadığımda 14-15 yaşındaydım. Onun da haberi vardı hoşlandığımdan. Şimdi nerede bilmiyorum, hiç haber de almıyorum. Yaşıyordur inşallah, sanki 'vefat etti' şeklinde bir şey duymuştum" dedi.

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"BİR DAHA EVLENMEDİM"

Ayhan Akbin ile 1983-1991 yılları arasında evli olan ve bu evlilikten Ecem (36) adında bir kızı olan Aydan Şener, "Senin için evlilik ne ifade ediyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evlilik bana göre bir şey değil. Zaten ben çok erken evlendim ve çocuğum oldu. İyi ki evlenmişim de Ecem dünyaya gelmiş, o ayrı. 8-9 senelik evlilikten sonra ayrıldım ve bir daha evlenmedim. Hiç de düşünmedim evliliği. İnsan doğasına çok uygun bir kurum olduğunu da düşünmüyorum.”

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