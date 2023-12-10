Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor 'Dört Yapraklı Yonca'yı hedef aldı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Selda Alkor, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili açıklamalar yaptı. Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı buralara gelemeyeceğini söyleyen Alkor, Dört Yapraklı Yonca'yı hedef aldı.

Gizem Ertürk
Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor 'Dört Yapraklı Yonca'yı hedef aldı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Selda Alkor, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı buralara gelemeyeceğini söyleyen Alkor, Dört Yapraklı Yonca'yı hedef aldı.

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"BENİM YANIMDA OLABİLECEK KUVVETTE BİRİ YOKTU"

Oyunculuk hikayesinden bahseden Selda Alkor, "Ses Dergisi'nde fotoğrafım çıkınca eteklerim tutuştu. Poz vermeyi bilmez, objektiflere bakamazdım. Ses Mecmuası'na giderek fotoğrafımı almak istedim. Çetin Emeç ile görüştük. Ben bu camiada ne gazeteci ne yapımcı ne de film aktristi tanırım. Emeç benim sektörde olmamı istemediğimde de çıkabileceğimi söyledi. Benim yanımda olabilecek, beni taşıyabilecek kuvvette biri yoktu. Nitekim de çok doğru söylemişim" dedi.

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"FATMA GİRİK'İN ARKASINDA MEMDUH ÜN OLMASAYDI BURALARA GELEBİLİR MİYDİ?"

Fatma Girik'in kariyerini Memduh Ün'e bağlı olduğunu söyleyen Alkor, "O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı. Fatma Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı acaba bu kadar iyi bir oyuncu olabilir miydi?

Figüranlıktan bu hale gelmek mümkün değil. Memduh Ün yazdığı bütün senaryolarda en önemli rolü Fatma Girik'e verirdi. Bunlar bir tesadüf olamaz" ifadelerini kullandı.

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"DÖRT YAPRAKLI YONCA BANA İTİCİ GELİYOR"

Kalaycıoğlu'nun "O dönem piyasa bu kadar zalim olmasaydı o 4 yaprak yonca seninle birlikte 5 yapraklı olur muydu?" sorusu üzerine konuşan usta isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten o Dört Yaprak Yonca ismi bana hep itici gelmiştir fakat bir şey diyememişimdir. Bircan bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan'a (Bircan Usallı Silan) bunu yıllar önce söyleyerek gel benimle de çalış demiştim. O zaman olmadı nedense.

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Onlar değerlerini, kıymetlerini bilmiyor değilim. Ben onları çok seviyorum, benim için de önemli. Ama koskoca bir Türk sineması 4 isme bağlanamaz. Buraya çok emek vermiş ve zirveye çıkmış insanlar var. Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönemlerde projelere büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı.

Ben hayatımda sadece Senede Bir Gün'ü yakalayabildim. Onda da Türkan Şoray oynayacaktı ama galiba rahatsızlanmış. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı. Ben 100'e yakın filmde rol aldım."

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