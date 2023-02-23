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  • Derya Balta ev bakarken şoke oldu. 'Yeşilköy haritadan silinecek' yorumları üzerine harekete geçti.

Derya Balta ev bakarken şoke oldu. 'Yeşilköy haritadan silinecek' yorumları üzerine harekete geçti.

Hatay’daki depremde beş kişilik ailesini kaybeden 10 yaşındaki Hilal adlı kız çocuğuna eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta sahip çıkmıştı. Depremzedeler için kampanyalara düzenleyen Derya Balta İstanbul depremine dair uyarılardan sonra Yeşilköy'deki sitesinden ayrılmak için harekete geçti ama fiyatlar karşısında şoke oldu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:23
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'Yeşilköy haritadan silinecek' yorumları üzerine harekete geçti. Derya Balta ev bakarken şoke oldu.

Derya Balta ev bakarken şoke oldu. 'Yeşilköy haritadan silinecek' yorumları üzerine harekete geçti.
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Hakan Balta ile eşi Derya Balta büyük yıkımın ardından ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ünlü çift, enkazdan 90 saat sonra sağ kolu ampute edilerek kurtulan Hilal’e maddi ve manevi destek olacaklarını açıklamıştı.

Derya Balta son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Prof. Dr. Celal Şengör'ün olası İstanbul depremi hakkında "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz" sözleri sonrası tedirgin oldu.

Balta'ya takipçilerinden Yeşilköy haritadan silinecek" yorumları yağınca ünlü isim taşınmaya karar verdi.

Balta ev bakmaya giderken "Fiyatları söylemek dahi istemiyorum müstakil evler 20 yıllık" dedi.

Derya Balta duygularını da paylaşarak "Psikolojim inanın çok kötü" dedi.

 

 

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