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  • Hakan Balta'nın eşi Derya minik Hilal'e sahip çıktı! Verdiği yanıt yürekleri paramparça etti

Hakan Balta'nın eşi Derya minik Hilal'e sahip çıktı! Verdiği yanıt yürekleri paramparça etti

Depremin 90. saatinde Hatay'daki enkazdan çıkarılan 10 yaşındaki Hilal, başta 5 kişilik ailesi olmak üzere yaklaşık 70 akrabasını kaybetti. Derya Balta, enkazdan çıkarılabilmesi için bir kolu kesilen Hilal'in geri kalan hayatını güzel geçirebilmesi için ona maddi-manevi sahip çıkacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:17
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Verdiği yanıt yürekleri paramparça etti! Hakan Balta'nın eşi Derya Balta minik Hilal'e sahip çıktı!

Hakan Balta'nın eşi Derya minik Hilal'e sahip çıktı! Verdiği yanıt yürekleri paramparça etti
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Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Hatay'da enkaz altından çıkarılan 10 yaşındaki Hilal, annesini, babasını ve kardeşlerini kaybetti. 5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e Balta ailesi sahip çıktı.

Eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Hilal'in geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacak. Destek açıklamasıyla Hilal için endişelenen herkesin yüreğine su serpen Derya Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi.

Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.

Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam, ama elimden geleni yaptım" dedi. 

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Balta, "Bugün kolunu fark etmiş, çok ağlamış. Beni aramak istemiş. Bizim bir tek kızımızın bacağı için duaya ihtiyacımız var. Dua, dua, dua. Allah'ın mucizesi var biliyoruz" ifadelerini kullandı.


 

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