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  • Derya ve Hakan Balta çifti 10 yaşındaki depremzede Hilal'e sahip çıktı. Enkaz altından kolu kesilerek kurtarılmıştı

Derya ve Hakan Balta çifti 10 yaşındaki depremzede Hilal'e sahip çıktı. Enkaz altından kolu kesilerek kurtarılmıştı

Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremde Hatay'da beş kişilik ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:25
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Enkaz altından kolu kesilerek kurtarılmıştı. Derya ve Hakan Balta çifti 10 yaşındaki depremzede Hilal'e sahip çıktı

Derya ve Hakan Balta çifti 10 yaşındaki depremzede Hilal'e sahip çıktı. Enkaz altından kolu kesilerek kurtarılmıştı
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. 

Beş kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balya ile eşi Derya Balta sahip çıktı.

Hakan Balta ve Derya Balta, Hilal'nin geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacaklarını açıkladı. Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.

 

 

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