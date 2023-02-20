Derya ve Hakan Balta çifti 10 yaşındaki depremzede Hilal'e sahip çıktı. Enkaz altından kolu kesilerek kurtarılmıştı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Beş kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balya ile eşi Derya Balta sahip çıktı.

Hakan Balta ve Derya Balta, Hilal'nin geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacaklarını açıkladı. Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.