Yeşim Salkım açıklama sonrası kendini tutamadı: Sinan Akçıl’a sert çıkıştı

Gazeteci Sinan Burhan, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Mesut Özil’in AKP MKYK'sında yer alacağını iddia etmişti. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, kongrede Mesut Özil listede yer alırken Sinan Akçıl'ın MKYK listesinde adı geçmedi.

Bu iddiaların ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından "Duruşum bellidir" açıklamasında bulundu.

Akçıl "Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki;

ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Oğlum seni tanırım kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında !!! Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz ! Biraz insan ol da ara da şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım !!! Beste yaparken politikadan mı… https://t.co/gBaTQKrbPT — Yesim Salkım (@yesimsalkim) February 23, 2025

“İNSANLIĞINI VİCDANINI GÖRELİM!”

Ünlü şarkıcının bu açıklaması Yeşim Salkım'ı sinirlendirdi. Yeşim Salkım "Oğlum seni tanırım kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında!" diyerek şu ifadelerle Sinan Akçıl'a sert tepki verdi:

"Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz! Biraz insan ol da arada şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım!!! Beste yaparken politikadan mı besleniyorsun? Çözemedik gitti… İnsanlar yandı otellerde, çocuklar, kadınlar öldü bir gün de çık bir video çek de insanlığını vicdanını görelim! Yüce Allah yazabilmek için onun yüceliğine gerçekten inanmak gerekir… Şimdi açacağım ağzımı da mesleğime saygımdan susuyorum!"