Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?

Buket Aydın’ın A Milli Kadı Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Kurt hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncu Yeşim Salkım Buket Aydın’a zehir zemberek sözlerle ateş püskürdü. Peki, Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?

Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?

Buket Aydın'ın Ebrar Karakurt ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Bu açıklamalarına Yeşim Salkım’dan gecikmedi. Yeşim Salkım ve Buket Aydın’ın polemiği sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?

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YEŞİM SALKIM VE BUKET AYDIN NEDEN GÜNDEM OLDU?

"Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım." diyen Buket Aydın açıklamasında "Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var, çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri artırmanın ötesine geçemiyor" sözlerine yer verdi.

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Buket Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım "Buket kapa çeneni artık! Çok ve boş konuşuyorsun. Herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok! Yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" diyerek sert çıktı.

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Yeşim Salkım'a yanıt veren Buket Aydın "Ebrar’ın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı, fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz. Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın. 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi.

Ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim. Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler" açıklamasını yaptı.

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Buket Aydın'ın paylaşımına yanıt veren Salkım ise şu sözlere yer verdi "Bak kızım ben aldatırım ,boşarım senin gibi hemcinsimin kocalarına göz koymam. Evlenirim ayrılırım metres olmam, kredi kartlarımı başkaları ödemez. Eski kayınpederin Sarıgül’e sor iyi tanır beni. Erol Köse'ye de sor o da iyi bilir ne de olsa Hakan Uzan'ın sırdaşıydı Yakın ilişkilerini takip eden. Bir de seninkilerin adı belli yazsana şuraya şu hocanın adını ben de bileyim! Hayır çok var bende. Bekar yalnız benimkiler, evli yok içlerinde.

Ter muhabbetine gelince kiminle ne kadar terledin ben bilemem. Üzerine alınman kimin işi iyi bildiğini gösteriyor. Sepetlenmeğe gelince onu da TV yöneticilerine soralım daha doğru bilgi alırız yaşın küçük ama mahiretin büyük."

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