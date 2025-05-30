'Yetenek Sizsiniz' geri dönüyor! Yeni sezon jürileri netleşti

En son 2018 yılında ekranlara gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra tekrar izleyicisiyle buluşacak.

Yetenek avcılığı görevini üstlenecek 4 jüri, Türkiye’nin dört yanından programa katılan yarışmacıları değerlendirecek. Sunuculuk görevini, yıllar sonra ekranlara dönüş kararı alan ünlü isim üstlenecek.

YENİ JÜRİ ÜYELERİ

Yaz sezonunda yayına girecek yarışmada, sürpriz isimler jüri koltuğunda oturacak. Jüride; ünlü oyuncular Eda Ece ve İlker Ayrık'ın yanı sıra şarkıcılar Hande Yener ve Şevval Sam yer alacak.

SUNUCU ALP KIRŞAN

Programın sunuculuğunu; son olarak Survivor'da boy gösteren, enerjisi ve esprili üslubuyla hafızalarda yer eden Alp Kırşan üstlenecek.

İLK BÖLÜM 16 HAZİRAN'DA

Yetenek Sizsiniz'in ilk tanıtımı da sosyal medyada paylaşıldı. Yeni kadrosuyla dikkat çeken fenomen yarışma, ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de, ikinci bölümü ise 17 Haziran'da NOW'da ekranlara gelecek.