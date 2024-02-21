Yetersiz su tüketiminin yeni zararı ortaya çıktı

Diyetisyen Betül Yurdakul, suyun insan sağlığına olan etkileri ve faydaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Kışın su tüketimimizin azaldığını belirten Yurdakul, suyun yerini alabilecek başka bir içeceğin olmadığını vurguladı.

“Susuzluk hissetmeden su içmeliyiz” diyen Yurdakul, çocuk ve yaşlıların su içmelerinin hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Çay ve kahve içenlerin de su içmeyi ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı bir kişinin kilogram başına 30-35 ml su içebileceğini kaydetti.

“MİDE SORUNLARINI ÖNLER”

Reflü, gastrit ve hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini anlatan Dyt. Yurdakul, “Bu hastalıkların temel nedeni midenin fazla asit üretmesidir. Su içerek mide asidinin mide ve yemek borusu duvarına zarar vermesini engelleyebiliriz. Lifli gıdalar ve bol su sindirim sistemimizin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Su içmediğimizde sindirim sistemimiz yavaşlar ve kabızlık oluşur. Kabızlık ve hazımsızlıktan kurtulmak, sindirim sistemimizi düzenlemek için yeterli su içmeliyiz” dedi.

“AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR”

Su içmenin tükürük salgısını artırdığını belirten Dyt. Yurdakul, “Su içmediğimizde tükürük salgımız azalır ve ağız içimiz yeterince temizlenmez. Bu da rahatsız edici ağız kokusuna sebep olur. Günde en az 8 bardak su içerek ağız kokusundan kurtulabiliriz” diye konuştu.

“STRESİ AZALTIR”

Beynimizin büyük bir kısmının su olduğunu hatırlatan Dyt. Yurdakul şöyle devam etti:

“Vücudumuzda yeterli besin ve su olmadığında stresli hissederiz. Beynimize besin ve su gitmediğinde açlık ve susuzluk dayanılmaz olur. Gün boyunca sinirli ve huzursuz olanlar yeterli su içmiyor olabilir. Açlık ve susuzluk hissi beynimizde aynı yerden gelir. Sürekli aç hissediyorsanız bunun nedeni yeterli su içmemeniz olabilir. Yeterli su içmek iştahımızı kontrol etmemize yardımcı olur. Ayrıca çok susadığımızda vücudumuzun bize verdiği bir uyarıdır. Susamadan su içmeliyiz. Vücudumuzun yönetim merkezi olan beyin de diğer organlar gibi suya ihtiyaç duyar. Uzun süreli susuzlukta unutkanlık, dikkat dağınıklığı, uyku hali, algı ve hareketlerde bozulma, sinirlilik görülebilir. Zihinsel sağlık için su çok önemlidir.”

“SU İÇMEK CİLDİNİZE İYİ GELİR”

Dyt. Yurdakul, su içmenin cilt sağlığı ve güzelliği için faydalı olduğunu söyledi.

Dyt. Yurdakul, “Su içmeyi ihmal ettiğimizde cildimiz kurur, terlememiz azalır. Vücudumuz ısısını dengeleyemez, cildimiz esnekliğini yitirir. Egzama ve mantar gibi cilt sorunları daha sık görülür. Tırnaklarımız ve saçlarımız kırılganlaşır, cildimiz çatlar ve kanar” dedi.

“SU İÇMEK AĞRILARI AZALTIR”

Dyt. Yurdakul, vücudumuzun yaklaşık yüzde 70’inin su olduğunu hatırlattı.

Dyt. Yurdakul, “Eklem aralarında bulunan ve kayganlık sağlayan sıvının da içinde su vardır. Su içmeyi yeterince yapmadığımızda eklem arası sıvılar azalır ve eklemlerimiz kayganlığını kaybeder. Bu da eklemlerimizde ağrı, hareket ederken ses ve kalıcı hasar oluşmasına yol açar. Su içerek ağrıları önlemek çok kolay. Spor yaparken sağlıklı olmak için dengeli beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve bol su içmek gerekir. Kaslarımız geliştikçe su ihtiyacımız da artar. Spor öncesi ve sonrası içtiğimiz su, kas krampları ve kasılmalarını önlemeye yardımcı olur” diye konuştu.

“SU İÇMEZSEK BÖBREK TAŞI RİSKİ ARTAR”

Dyt. Yurdakul, su içmeyince idrarın neden koyu renk olduğunu şöyle açıkladı:

“Karaciğerimiz ve böbreklerimiz vücudumuzdaki zararlı maddeleri atar. Su içmeyi yeterince yapmadığımızda bu maddeler vücudumuzda birikir, idrarımız azalır ve rengi koyulaşır. Böbreklerimizde mineral birikimi olur ve böbrek taşı oluşur. Karaciğerimizde de toksin birikimi olur ve karaciğer hastalıkları ve hasarı ortaya çıkar. Bu yüzden her gün bol su içmek çok önemlidir. Kanımızın büyük bir bölümü sudur. Kan, hücrelerimize oksijen taşır. Su içmeyi yeterince yapmadığımızda kan hacmimiz azalır, kan akışımız yavaşlar, kanımız koyulaşır, kalp ritmimiz bozulur, tansiyonumuz düşer, bayılma gibi durumlar yaşayabiliriz. Bu da kalbimize ve diğer organlarımıza giden kan miktarını azaltır, koyulaşan kan damarlarımızı tıkayabilir. Beyin damarlarımız ve kalp damarlarımız gibi ince damarlar tıkandığında kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıklar gelişebilir.”

“HAMİLELİKTE BOL SU İÇMEK GEREKİR”

Dyt. Yurdakul, hamilelikte su ihtiyacının arttığını belirtti.

Dyt. Yurdakul, “Bebeğimiz anne karnında amnion adı verilen sıvı içinde büyür, annenin kan hacmi artar ve bu da daha fazla su içmeyi gerektirir. Hamilelikte bol su içmek hem sağlıklı bir hamilelik hem de sağlıklı bir bebek için çok önemli. Ayrıca anne sütünü de artırır” dedi.