Yetişkin filmleri oyuncusu Mia Khalifa'nın HAMAS'a tavsiyesi ortalığı karıştırdı

Yetişkin içerikli filmleri oyuncusu Mia Khalifa, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Khalifa’nın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama tepki çekti.

Yetişkin filmleri oyuncusu Mia Khalifa'nın HAMAS'a tavsiyesi ortalığı karıştırdı

İsrail ile Hamas militanları arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, iki tarafa da dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Ancak bunlardan bir tanesi büyük tepki çekti.

Yetişkin filmlerinde oynayan ve internet arama motorlarında en çok aranan isim olan Mia Khalifa’nın sosyal medya paylaşımı büyük tepkilere neden oldu.

Lübnan, Beyrut doğumlu olan ve ailesiyle birlikte 2001’de ABD’ye taşınan Khalifa, sosyal medyadan kullandığı ifadelerde herkesin tepkisini çekti.

ABD’de eğitim gördükten sonra yetişkin filmlerinde yer almaya başlayan Khalifa, “Hamas savaşçıları, İsrail’e saldırılarını telefonlarını yan çevirerek yatay kaydetmeliler” dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Khalifa;

“Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman apartheidin yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir” dedi.

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