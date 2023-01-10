Zararları göz korkutucu. Yetişkin videoları izlemek hayatı bitiriyor

Yetişkin videoları izlemenin zararları internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor. Yetişkin videoları izlemenin çok eski yıllardan beri merak uyandıran ve tek başına cinsellik yaşamak isteyen kişilerin sık sık başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Lakin internetin sınırsız kullanımı ile birlikte artan cinsel içerikli paylaşımlar çok küçük yaşlardaki çocukların bile bu görüntülere maruz kalmasına neden oluyor.

İŞTE YETİŞKİN VİDEOLARI İZLEMENİN ZARARLARI…

-Dikkat dağınıklığına neden oluyor

İnsan vücudunu gözle görülür bir biçimde etkileyebilen cinse içerikli görüntülerin fazla izlenmesi beynin çalışma düzenini etkileyebilecek bir hale getirebilir. Dolayısıyla fazla bu videolardan izlemek dikkat eksikliğine sebep olabilir.

-Gerçek dünyadan uzaklaştırıyor

Çok fazla bunlardan izlemek cinsel hakkında gerçekçi olmayan beklentilere neden oluyor. Cinsel içerikli videolar genellikle cinselliği abartılı veya gerçekçi olmayan bir şekilde tasvir eder ve eğer birisi düzenli olarak bu tür içeriklere maruz kalırsa, cinselliği böyle olması gerektiğine inanmaya başlayabilir. Bu, gerçek hayattaki cinsel karşılaşmalarda hayal kırıklığına veya hüsrana yol açabileceği gibi, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara da yol açabilir.

-Cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaştırıyor

Diğer bir potansiyel sorun, sık cinsel içerikli video tüketiminin cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaşmaya yol açabilmesidir. Bu, zamanla aynı uyarılma düzeyine ulaşmak için daha yoğun veya aşırı cinsel içerikli video gerektirebileceği anlamına gelir. Bu, kişinin ruh sağlığı ve ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek daha aşırı veya rahatsız edici içerik arama döngüsüne yol açabilir.