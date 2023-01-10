10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Zararları göz korkutucu. Yetişkin videoları izlemek hayatı bitiriyor

Zararları göz korkutucu. Yetişkin videoları izlemek hayatı bitiriyor

Cinsel içerikli videolar ve görseller cinselliğe zarar verebildiği gibi sadece cinsellikle sınırlı kalmadığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:17
Takip Et

Yetişkin videoları izlemek hayatı bitiriyor

Zararları göz korkutucu. Yetişkin videoları izlemek hayatı bitiriyor
+
Aa
-

Yetişkin videoları izlemenin zararları internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor. Yetişkin videoları izlemenin çok eski yıllardan beri merak uyandıran ve tek başına cinsellik yaşamak isteyen kişilerin sık sık başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Lakin internetin sınırsız kullanımı ile birlikte artan cinsel içerikli paylaşımlar çok küçük yaşlardaki çocukların bile bu görüntülere maruz kalmasına neden oluyor. 

İŞTE YETİŞKİN VİDEOLARI İZLEMENİN ZARARLARI…

-Dikkat dağınıklığına neden oluyor

İnsan vücudunu gözle görülür bir biçimde etkileyebilen cinse içerikli görüntülerin fazla izlenmesi beynin çalışma düzenini etkileyebilecek bir hale getirebilir. Dolayısıyla fazla bu videolardan izlemek dikkat eksikliğine sebep olabilir.

-Gerçek dünyadan uzaklaştırıyor

Çok fazla bunlardan izlemek cinsel hakkında gerçekçi olmayan beklentilere neden oluyor. Cinsel içerikli videolar genellikle cinselliği abartılı veya gerçekçi olmayan bir şekilde tasvir eder ve eğer birisi düzenli olarak bu tür içeriklere maruz kalırsa, cinselliği böyle olması gerektiğine inanmaya başlayabilir. Bu, gerçek hayattaki cinsel karşılaşmalarda hayal kırıklığına veya hüsrana yol açabileceği gibi, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara da yol açabilir.

-Cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaştırıyor

Diğer bir potansiyel sorun, sık cinsel içerikli video tüketiminin cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaşmaya yol açabilmesidir. Bu, zamanla aynı uyarılma düzeyine ulaşmak için daha yoğun veya aşırı cinsel içerikli video gerektirebileceği anlamına gelir. Bu, kişinin ruh sağlığı ve ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek daha aşırı veya rahatsız edici içerik arama döngüsüne yol açabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ÖzTürk
10.01.2023 15:05
Ensarcılardan daha zararlı olamaz yahuuuu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
1
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
3
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Farioli sonucu beğenmedi
4
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
5
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
7
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Tunceli Pertek SYDV geçici işçi alacak
﻿Tunceli Pertek SYDV geçici işçi alacak
﻿Tunceli Pertek SYDV geçici işçi alacak
﻿Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak
﻿Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak
﻿Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak
﻿Rusya'dan nükleer üçlü açıklaması
﻿Rusya'dan nükleer üçlü açıklaması
﻿Rusya'dan nükleer üçlü açıklaması
﻿Bingöl Solhan SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Solhan SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Solhan SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.