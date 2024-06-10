Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu

İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde arı yetiştiren 48 yaşındaki Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmeye başladı. O sırada bal arılarından bir kaçı Kaynar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden soktu. Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren adamı gören ailesi yardımına koşarak 112'ye ihbarda bulundu.

Nefes almakta zorlanan adamın kısa süre sonra solunumu durdu. Ambulansa alınan ve kalp mesajı uygulanan adam İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen adam kurtarılamadı. Kaynar'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.