Montella ateş püskürdü: Yetkili birileri bize cevap vermeli

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok net pozisyonlar bulduğumuz bir maçı kaybetmeyi hak etmedik." ifadelerini kullandı.

Hakemin verdiği kararlara tepki gösteren İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Rakibi iyi kapattık, sonrasında iki pozisyon var, onunla alakalı konuşmak istiyorum. Her gün fedakarlıklar yapıyoruz, bir senedir bazı pozisyonlardan dolayı takımımın eksik kaldığını düşünüyorum. İlk pozisyon penaltı pozisyonu, top önce oyuncumuzun başka bir yerine çarpıyor, sonradan koluna değiyor. Penaltı olup olmadığını sorgulamak istiyorum. İkincisi ise ikinci gol öncesi. Belhanda’nın pozisyonunda rakip Belhanda’yı geçiyor, pasını atıyor, Belhanda geri dönerken top hakeme çarpıyor ve rakibe avantaj sağlıyor. Oyunun komple durması gerekiyor, avantaja bırakılmamalıydı. Oyuncu müdahale edemedi. Sorularım bu pozisyonlarla alakalı, yetkili birileri bize cevap vermeli. 1,5 senedir takımımızın bu pozisyonlarla geride kaldığını görüyorum."

Montella, karşılaşma sonuda yaşanan gerilimle ilgili gelen bir soruya ise "Sadece orada hakeme selam vermeye gittim, sonrasında bazı olayların olduğunu gördüm. Sanki Türkiye’de başka yıllardan kalma futbol oynanıyormuş gibi bir hissiyata katılıyorum. Hangi yedek kulübesi kaos yaratıyorsa onlar avantaj elde ediyor gibi. Bunu geliştirebileceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Ligde birinci ve ikinci belli" sözlerini hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"O konuda ne söyleyeceğimi tam bilemiyorum ama ilk iki sıradaki takımlar biraz daha yeterli ama bize sadece bizim olanı verseler, dengeli bir paylaşım olsa daha mantıklı olur. Yapılan hatalar ve verilen avantajlarda bir dengesizlik görüyorum. Hakemler de hata yapabilir. Biz iki deplasmanda mağlup olduk ama dengesizliği anlatmak için şunu söyleyebilirim geçen deplasmanda ceza sahanın içerisinde kolla bir müdahale var penaltı verilmedi. Hakem hataları olabilir ama oradaki dengesizliği çözmek gerekiyor. İşin ucunda 3 puan var ve bu sezon sonunda çok fark oluşturacak. En çok beni üzen Türk futbolunun nasıl lanse edildiği, insanların inancı kırılıyor. Ufacık çocukların inancı kırılıyor. Bunlar beni gerçekten çok üzüyor. Bazen sanki hakemler dış etkenlerin etkisinde kalıyor. Takımların büyüklüğünün etkisinde... ama böyle hissedersek kaybedenlerden oluruz. Umuyorum ki yarın bu hissiyatla uyanmam, çünkü kaybedenlere kendimi de yazabilirim."