"Yetmez ama evet"çi Hasan Cemal yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
"Yetmez ama evet"çi Hasan Cemal yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı
Gazeteci Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

Geçen sene 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'nin İstanbul milletvekili adayı olan Hasan Cemal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için oyunu CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini duyurdu.

"OYUM İMAMOĞLU'NA"

Cemal sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda “Oyum İmamoğlu’na” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

14 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, daha sonra gazeteciliği bıraktığını duyurmuştu. Cemal, seçimlerde meclise girebilmek için yeterli oyu alamamıştı.

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