Yiğit Bulut paylaştı. Saray’dan, Acun Ilıcalı’ya ‘soruşturma’ mesajı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçlarından dolayı soruşturma başlatmıştı.

Acun Ilıcalı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt dışındaki maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülke federasyonuna aittir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaptığı paylaşımda "Yasa dışı bahis soruşturması kime uzanacaksa oraya kadar gitmeli…" diye bir mesaj paylaştı.

Acun Ilıcalı'ya bahis soruşturması başlatıldı

İŞTE YİĞİT BULUT'UN MESAJI:

Sevgili Dostlar,

Yasa dışı bahis soruşturması kime uzanacaksa oraya kadar gitmeli…

Kimse BÜYÜK TÜRK MİLLETİ YARGISI karşısında dokunulmaz değildir!

KİME GİDİYORSA…

Masum olan aklanır!!

Bu arada TRT’ye de iki çift sözüm var; BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ MAÇLARININ İHALESİNİ ALACAK PARANIZ MI YOK!!

Biri, sıradan bir adam,

40 maçı alıyor sonra başkasına satıyor, siz seyrediyorsunuz!!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ TRT İÇİN YETERLİ VERGİYİ ÖDÜYOR!!

SİZ BUNU YÖNETEMİYORSANIZ ORDA SORUN VAR!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ TAKIMININ MAÇLARI,

MİLLİ KANAL TRT’de yayınlanır!!

BAŞKA YERDE DEĞİL