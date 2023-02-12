Yıkılan binaların evrakların bulunduğu tek katlı binayı yıktılar. 'Delil karartma' iddiası

Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söylediği bir paylaşımda bulundu.

Büyükgebiz, paylaşımında şunları söyledi:

“İÇERİDE YAPI LABORATUVAR TEST SONUÇLARI VAR”

“Burası bir devlet dairesi, buranın içinde Hatay, İskenderun ve çevresindeki okul, iş yeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçları var.

Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları yönetmeliğe kanuna uygun mu bunlar var. Buraya dair yıkım kararı alınmış, burada iki kepçe var ve girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Burayı yıkmaya başladılar, yavaş yavaş buraya gelecekler.

“BASINÇ DAYANIMI 25 OLMASI GEREKİRKEN 7 İKEN İZİN VERMİŞLER İZİN VERMİŞLER”

Biraz önce şube müdürü Murat Alkaya geldi, ‘burası yıkılacak, vali izin verdi yıkım kararı var’ dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada, içinde doktor var, revir olmuş, neden? Yıkım kararı varmış, burada onlarca yüzlerce klasör var, hepsinde test laboratuvar sonuçları var. Zemin katın kolon basınç dayanımı 25 MPa olması gerekirken, 7 iken izin vermişler, karot almışlar. Burası rezalet, şimdi burası yıkılacak diyorlar."

“BUNLARIN HEPSİ BİR DELİL KARARTMAYA GİRER”

Paylaşımınlar ardından son durum hakkında bildi veren Av. Bügükgebiz, şunları aktardı:

“Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı etiketleyerek şu soruyu sordu:

“Sayın Vali Hatay’da binlerce bina yıkılmış ve binlercesi yıkılmak üzereyken siz tek katlı Hatay’daki tüm işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının saklandığı Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nü neden yıktırdınız?”

Ağırel paylaşımından kısa süre sonra yine sosyal medya hesabından kendisine gelen cevabı paylaştı. Ağırel’e gelen cevap şu şekilde:

“Şimdi açıklama geldi. ‘Orası çevre şehircilik il müdürlüğü binası. Yandaki 4 katlı binanın yangın merdiveninin bu tek katlı binanın üzerine düşüp o yapıyı yıkma riski var. Evrakların yok edilme durumu falan yok. Bunlar zaten sistemde taranmış şekilde mevcut evraklar’ "