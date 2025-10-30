Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişinin yaşadığı bina dün sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Yıkılan binadan Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) baba Levent Bilir'in ve annenin cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin 18 yaşındaki kızları Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ kurtarıldı.

DEHŞET ANLARINI ANBEAN ANLATTI

4 kişiye mezar olan binanın yanındaki binada oturan vatandaş, dehşet anlarını anlattı. Kendi binasındaki çatlaklar ve bazı sorunlar sebebiyle daha önce CİMER'e şikayette bulunduğunu söyleyen Sinan Tekin, olay gecesi sesler duyduğunu belirterek, bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüğünü, farelerden şüphelendiğini aktardı.

Seslerin yaklaşık yarım saatte bir devam ettiğini vurgulayan Tekin, eşiyle 06.50'de sabah namazına kalktığında seslerin şiddetlenmeye başladığını söyledi.

"Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu" diyen komşu Tekin son 5 dakikayı an be an şöyle anlattı.

"Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı ve biz dış kapıya yöneldik. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu. Evin içine tekrar dönerek kendimizi koruma altına almaya çalıştık. Olaydan sonra balkona çıktığımızda yan binanın yıkıldığını gördük. Ben çıkarken bizzat baktım ve binanın topraktan kaydığını gözlemledim..."

DİKKAT ÇEKEN "CİMER" AYRINTISI

Daha önce binasında yaşanan sorunlar sebebiyle CİMER'e şikayette bulunduğunu söyleyen Sinan Tekin, olayın başlangıcının 4 ay önce dış kapılarının kapanmamasıyla başladığını anlattı.

Tekin "Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk." dedi.

YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Daha önceleri bu sıkntıları yaşamadıklarını ifade eden Tekin "Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu." dedi. Metroya olan uzaklığın 10 metre olduğunu ifade eden Tekin, Metro çalışması devam ettikçe çatlakların çoğalmaya ve derinleşmeye başladığını belirtti. Konuyla ilgili CİMER'e şikayette bulunduklarını anlatan Tekin, yetkililerin gelerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Metro çalışmaları sebebiyle CİMER'e şikayetin ardından bölgede inceleme yapıldığı belirtilirken, çöken binanın çevresinde bulunan 9 bina mühürlendi. Metro çalışması sebebiyle çevredeki diğer binaların zarar görmemesi ise dikkat çekti.

DİLARA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, Dilara Bilir'in kolunda kırık olduğunu ve genç kızın hastanedeki tedavisinin devam ettiğini aktardı.