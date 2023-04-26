Yıkılan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yan duvarının bile olmadığı çökünce ortaya çıktı. Yıkılan binada duvarda asılı kalan klozet görenlere "Yok artık" dedirtti.

Yıkılan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’da enkazın yüzde 95’i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman’da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın birinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı.

Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, ikinci katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.

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