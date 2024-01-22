Yıkılan cami yerine yapılan Hindu tapınağı ne anlama geliyor

Hinduizm'in en saygı duyulan tanrılarından biri olan Lord Ram'ın tartışmalı büyük tapınağının Pazartesi günü kısmi açılışı için Hindistan'ın kutsal şehri Ayodhya'nın yeni uluslararası havaalanında uçuş yoğunluğu oluştu.

Tapınak, yerle bir edilen caminin üzerine inşa edildi ve çoğu siyasi muhalefet lideri, laik bir Hindistan'a yakışmadığını söyleyerek tapınağın açılışını boykot ediyor.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde Modi'nin Hindu milliyetçi partisi, ülkenin Hindu çoğunluğuna lobi yapmak için ayrıntılı kutsama törenini kullanıyor.

AYODHYA PRENSİ RAM EFSANESİ

Tapınak, Hindu panteonunun en popüler tanrılarından biri olan ve Hinduların Ayodhya'da tam olarak aynı yerde doğduğuna inandığı Ram'ın kutsal mekanı olacak.

Milyonlarca Hindu, sıkıntılı zamanlarda onun adını zikretmenin barış ve refah getireceğine dair yoğun bir inançla Lord Ram'a ibadet ediyor ve Hinduizmi uygulayanların çoğu evlerinde Ram'ın putlarını bulunduruyor. Dussehra ve Diwali gibi büyük Hindu festivalleri, Ram'ın gerçeğin, fedakarlığın ve etik yönetimin erdemlerini öven mitolojik hikayeleriyle ilişkilendirilir.

Ram'ın prensten krala yolculuğunun hikayesini anlatan mitolojik Hindu destanı “Ramayan”, popüler kültürde sıklıkla uyarlanmıştır. En çok izlenen masal dizilerinden biri de 1980'li yıllarda çekilen ve sadık izleyici kitlesine sahip olmaya devam eden “Ramayan” dizisidir.

Ram'ın tanrısallığı yalnızca Hindistan'da baskın bir dini güç değil, aynı zamanda Tayland, Endonezya, Myanmar ve Malezya gibi ülkelerdeki kültürel mirasın da bir parçasıdır.

BİR TAPINAK YÜKSELİYOR

Yaklaşık 3 hektarlık (7,4 dönüm) bir alana yayılan ve halen inşa edilmekte olan tapınağın tahmini maliyeti 217 milyon dolar. Pembe kumtaşından yapılmış, karmaşık oymalarla süslenmiş ve 42'si altın katmana sahip olmak üzere 46 kapısı var.

İnşaatı denetleyen vakfın üyesi Anil Mishra, tapınağın geleneksel tasarımı son teknolojiyle harmanladığını ve "demir, çelik veya çimento kullanılmadan yapıldığını" söyledi.

Pazartesi günkü kutsama için tapınağın iç kutsal alanına Ram'ı tasvir eden 1,3 metrelik (4,25 fit) koyu renkli bir taş heykel yerleştirildi. İdolün canlandırılması anlamına gelen “Pran Pratishtha”nın dini ritüeli Hindu Vedik yazılarına göre gerçekleştirilecek. Tanrı daha sonra adananları kabul edebilir ve kutsayabilir.

Yetkililer, törenden sonra tapınağın halka açılacağını ve her gün tahmini 100.000 adanmışın ziyaret edeceğini söylüyor.

AYODHYA, GEÇMİŞ VE BUGÜN

Hindu hacılarla dolu dar sokakları ve minyatür Ram putları satan dükkanlarıyla bilinen şehir, modern altyapı ve hizmetlerle yenilendi. Ayodhya'nın mütevazı uçak pisti, ilk aşamada 2,2 kilometrelik (yaklaşık 1,4 mil) piste sahip geniş bir uluslararası havaalanına dönüştü. Temiz tren istasyonunun günlük yaklaşık 50.000 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır.

Indian Hotels Company Limited temsilcisi Ravi Singh, "Ayodhya'nın tarihi ve manevi önemi onu ilgi çekici bir destinasyon haline getiriyor" ve talepte büyük bir artış beklendiğini söyledi.

NE ANLAMA GELİYOR

Ayodhya, onlarca yıldır Hindistan'ın çalkantılı siyasetinin ve ülkenin dini geçmişini kurtarmaya yönelik Hindu çoğunlukçu arayışının merkezinde yer alıyor. 1992 yılında çetelerin 16. yüzyıldan kalma Babri camisini yıkmasının ardından şehrin çeşitli ve çok kültürlü geçmişi, şiddetli Hindu milliyetçiliği tarafından istila edildi.

Hindular 2019'da uzun süren bir hukuk mücadelesini kazanarak tapınağın inşası için izin aldılar. Hindular Hindistan nüfusunun yaklaşık %80'ini oluşturuyor ancak ülke aynı zamanda Hindu milliyetçilerinin sık sık saldırısına uğrayan yaklaşık 200 milyon Müslümana da ev sahipliği yapıyor.

Modi, Hindistan'da din ve siyasetin benzeri görülmemiş ve pişmanlık duymayan bir birleşiminin yüzü oldu ve 2020'de tapınağın temel atma törenine liderlik etti.

Eleştirmenler, Hindu dini ritüelini yöneten çeşitliliğe sahip, anayasal olarak laik bir devlet fikrinin içler acısı olduğunu söylüyor. Muhalefet liderlerinin çoğu, etkinliğin, seçim stratejisinin bir parçası olarak bir Ram tapınağı inşa etme sözü veren Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından siyasi kampanya için kullanıldığını söyleyerek daveti reddetti.

Modi, insanlardan bu kutsamayı evlerde ve tapınaklarda lambalar yakarak halka açık bir şekilde kutlamalarını istedi. Mesaj açık: Modi iktidarını art arda üçüncü dönem için rekor bir süreye kadar uzatmaya çalışırken, Hindu seçmenlerin mobilizasyonu yaklaşan ulusal seçimlerde önemli bir konu olacak.